🚨 Petróleo WTI se aproxima de $66 após relatório de estoques da EIA 📊
📊 Relatório de Estoques de Petróleo da EIA Estoques de Petróleo Bruto: 3.614M (previsão 0.8M; anterior 2.332M) Estoques...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
10:00 PM BRT (para os dados ISM de fevereiro): Atividade Empresarial Não-Manufatureira ISM: real 54,4; anterior 54,5; Emprego Não-Manufatureiro...
Os índices dos EUA estão apresentando um desempenho misto, com a maioria dos principais benchmarks registrando quedas. O US2000 está...
🕝 11h45 AM – Estados Unidos – Dados do PMI de fevereiro: S&P Global Services PMI: atual 51, previsão 49,7, anterior...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou...
Estados Unidos - Dados de Emprego para Fevereiro: Mudança no Emprego Não-Agrícola do ADP: Real: 77K; Previsão: 141K;...
As ações da Moderna subiram quase 9% antes da abertura de Wall Street hoje, após o CEO da empresa e um membro do conselho comprarem...
Fatos: O EURJPY se aproxima de uma resistência que já levou a reversões duas vezes. Os osciladores estão lentamente...
Petróleo: A OPEP+ indicou em sua última declaração que pretende aumentar a produção a partir de abril. Esse...
05:15 AM, Espanha - Dados do PMI de fevereiro: HCOB Spain Services PMI: atual 56,2; previsão 55,4; anterior 54,9; 05:45 AM, Itália...
Os mercados da região Ásia-Pacífico estão se recuperando, impulsionados pela ausência de novos anúncios extremos...
EURUSD continua sua recuperação dinâmica desde o início da semana. O par de moedas está subindo 0,50% hoje, atingindo...
Hoje, receberemos vários dados macroeconômicos interessantes e significativos. Os investidores estarão principalmente focados na divulgação...
O euro estendeu seus ganhos frente ao dólar, avançando 1,1% e superando a marca de 1,05 USD, aproximando-se dos níveis vistos pela...
O par EUR/USD sobe 0,8%, enquanto o dólar americano perde mais de 0,5%. Os mercados aumentam as apostas em um afrouxamento da política...
Os índices dos EUA tentam apagar as perdas iniciais, com o US100 agora caindo -0,8%, após ter chegado a quase -2% na abertura do mercado...
O ouro subiu para $2.915 por onça nesta terça-feira, aproximando-se novamente de seu recorde de $2.950 alcançado na semana passada....
O contrato de NATGAS subiu quase 9% na sessão de hoje, impulsionado pela crescente incerteza no mercado de energia após a resposta tarifária...
Os contratos futuros de algodão despencaram hoje para o nível mais baixo desde agosto de 2020, após a China, maior compradora mundial...
O índice US500 recua 1,8%, enquanto o índice de volatilidade VIX dispara 12%. O dólar americano apresenta perdas leves. Os setores...
