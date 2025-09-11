Última hora: O petróleo reage em alta após a divulgação dos dados sobre os inventários nos EUA
O relatório do Departamento de Energia dos EUA provocou alguma agitação no mercado petrolífero. Os inventários de Crude...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O relatório do Departamento de Energia dos EUA provocou alguma agitação no mercado petrolífero. Os inventários de Crude...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA provocou alguma agitação no mercado petrolífero. Os inventários de Crude...
Retomemos a Junho de 1982, quando o ouro ainda era negociado a $350 por onça após um impressionante rally dos anos 70, o S&P500 está...
Retomemos a junho de 1982, quando o ouro ainda era negociado a $350 por onça após um impressionante rally dos anos 70, o S&P 500 está...
US100 Comecemos por analisar o índice tecnológico dos EUA - Nasdaq-100 (US100). Através do gráfico diário (D1), pode...
US100 Comecemos por analisar o índice tecnológico dos EUA - Nasdaq-100 (US100). Através do gráfico diário (D1), pode...
Os dados sobre a inflação do relatório do IPC americano de Dezembro acabam de ser divulgados. Os dados saíram em linha com...
Os dados sobre a inflação do relatório do IPC americano de Dezembro acabam de ser divulgados. Os dados saíram em linha com...
O mercado do petróleo tem vindo a ser negociado de forma lateralizada desde o início da semana. O preço do petróleo caiu...
O mercado do petróleo tem vindo a ser negociado de forma lateralizada desde o início da semana. O preço do petróleo caiu...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 ultrapassa a marca dos 16.000 pts TeamViewer apresentou os seus resultados...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 ultrapassa a marca dos 16.000 pts TeamViewer apresentou os seus resultados...
Hoje serão divulgados os dados sobre a inflação do relatório do IPC dos EUA às 13:30 e será o evento mais importante...
Hoje serão divulgados os dados sobre a inflação do relatório do IPC dos EUA às 13:30 e será o evento mais importante...
A divulgação dos dados sobre a evolução da inflação dos EUA de Dezembro será o evento mais importante...
A divulgação dos dados sobre a evolução da inflação dos EUA de Dezembro será o evento mais importante...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador