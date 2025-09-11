Análise técnica: EDP
Os índices europeus estão a ser negociados de forma mista durante o início das negociações desta manhã, com o...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices europeus estão a ser negociados de forma mista durante o início das negociações desta manhã, com o...
Os índices europeus estão a ser negociados de forma mista durante o início das negociações desta manhã, com o...
Índices europeus registam perdas ligeiras Dados sobre a inflação do relatório do IPC nos EUA será divulgado...
Índices europeus registam perdas ligeiras Dados sobre a inflação do relatório do IPC nos EUA será divulgado...
Os índices de Wall Street recuperaram as quedas de segunda-feira de ontem. O S&P 500 ganhou 0,92%, o Dow Jones adicionou 0,51% e o Nasdaq...
Os índices de Wall Street recuperaram as quedas de segunda-feira de ontem. O S&P 500 ganhou 0,92%, o Dow Jones adicionou 0,51% e o Nasdaq...
O Danske Bank emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURCHF. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
O Danske Bank emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURCHF. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
Os índices norte-americanos e europeus recuperaram durante esta sessão, depois das declarações de Powell onde referiu que a...
Os índices norte-americanos e europeus recuperaram durante esta sessão, depois das declarações de Powell onde referiu que a...
O USD caiu fortemente, enquanto que os índices recuperavam após os comentários de Powell. O presidente da Fed disse que haverá...
O USD caiu fortemente, enquanto que os índices recuperavam após os comentários de Powell. O presidente da Fed disse que haverá...
Na análise de hoje pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Últimas minutas da FOMC revelaram uma postura mais...
Na análise de hoje pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Últimas minutas da FOMC revelaram uma postura mais...
O Danske Bank emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
O Danske Bank emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
Índices norte-americanos seguem em terreno negativo Powell deverá testemunhar perante o Senado para confirmar a renomeação...
Índices norte-americanos seguem em terreno negativo Powell deverá testemunhar perante o Senado para confirmar a renomeação...
Petróleo Os rumores de que a OPEC+ não será capaz de manter aumentos de produção de 400k bpd por mês intensificam-se Os...
Petróleo Os rumores de que a OPEC+ não será capaz de manter aumentos de produção de 400k bpd por mês intensificam-se Os...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador