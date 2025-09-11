Última hora: Bitcoin posiciona-se abaixo dos 40k$!
O preço da Bitcoin caiu abaixo da barreira psicológica dos 40 000 USD durante a abertura da sessão em Wall Street e chegou a atingir...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O preço da Bitcoin caiu abaixo da barreira psicológica dos 40 000 USD durante a abertura da sessão em Wall Street e chegou a atingir...
O preço da Bitcoin caiu abaixo da barreira psicológica dos 40 000 USD durante a abertura da sessão em Wall Street e chegou a atingir...
A semana passada ficou marcada pela divulgação das minutas da última reunião da FOMC em conjunto com o relatório do...
A semana passada ficou marcada pela divulgação das minutas da última reunião da FOMC em conjunto com o relatório do...
Parece que os mercados estão finalmente a começar a perceber em que direção das políticas monetárias aplicadas...
Parece que os mercados estão finalmente a começar a perceber em que direção das políticas monetárias aplicadas...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Os índices europeus seguem estáveis esta sessão, à semelhança do que aconteceu durante a sessão asiática. A...
Os índices europeus seguem estáveis esta sessão, à semelhança do que aconteceu durante a sessão asiática. A...
Índices europeus permanecem mistos DE30 não consegue ultrapassar acima da marca dos 16.000 pts A Adidas pretende...
Índices europeus permanecem mistos DE30 não consegue ultrapassar acima da marca dos 16.000 pts A Adidas pretende...
O petróleo está a ser negociado de forma estável no início desta semana. As perspectivas para o petróleo não...
O petróleo está a ser negociado de forma estável no início desta semana. As perspectivas para o petróleo não...
Índices europeus encontram-se a ser negociados perto dos valores de sexta-feira Powell deverá testemunhar após a renomeação...
Índices europeus encontram-se a ser negociados perto dos valores de sexta-feira Powell deverá testemunhar após a renomeação...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador