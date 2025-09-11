Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 10/01/2022
A sessão asiática voltou a revelar-se mista. O S&P/ASX 200 caiu 0,1%, o Kospi caiu mais de 1%, enquanto que os índices da China...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A sessão asiática voltou a revelar-se mista. O S&P/ASX 200 caiu 0,1%, o Kospi caiu mais de 1%, enquanto que os índices da China...
A primeira semana do ano revelou-se bastante interessante para os mercados. As minutas da última reunião da FOMC desencadearam grandes movimentações...
As quedas em Wall Street estão a abrandar após os dados fracos do relatório do NFP de hoje, que registou uma variação...
Os relatórios sobre o mercado de trabalho para Dezembro dos Estados Unidos e do Canadá foram divulgados às 13h30. O relatório...
O relatório do NFP de Dezembro será divulgado hoje às 13h30. As expectativas do mercado são elevadas e apontam para um aumento...
Petróleo As rupturas de abastecimento na Líbia e no Cazaquistão foram resolvidas Arábia Saudita baixa os preços...
Índices europeus seguem mistos DE30 mantém-se perto da marca dos 16.000 pts Investidores procuram danos da Airbus...
