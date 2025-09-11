🔻BITCOIN atinge mínimos de Setembro❗
Embora os índices bolsistas estejam a tentar recuperar das quedas provocadas após as minutas da FOMC divulgadas ontem, não há...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
US100 continua a dar sinais de fragilidade, enquanto que o Dow Jones (US30) e S&P 500 (US500) conseguiram bater novos ATH ao longo desta semana Índices...
A sessão de hoje está a ser marcada pela deterioração no sentimento geral do mercado, depois da última sessão...
Dados do CPI na Alemanha é o ponto alto da sessão europeia ISM de Serviços e pedidos de subsídio de desemprego nos EUA...
As minutas da última reunião da FOMC foram claramente hawkish durante a sessão de ontem. Os decisores de política monetária...
As minutas da última reunião da FOMC que teve lugar em Dezembro e acabam de ser divulgadas. Os mercados concentraram-se principalmente nas...
As empresas privadas nos Estados Unidos contrataram mais de 807 mil novos trabalhadores em Dezembro, ultrapassando assim as previsões que apontavam...
Kazatomprom (KAP.UK) é actualmente o maior produtor de urânio do mundo, representando 23% da produção de matérias-primas...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
