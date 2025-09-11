US OPEN: Índices em Wall Street seguem mistos apesar do relatório positivo do ADP
Índices norte-americanos seguem mistos Relatório do ADP esmaga as previsões Beyond Meat (BYND.US) deverá fechar...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices norte-americanos seguem mistos Relatório do ADP esmaga as previsões Beyond Meat (BYND.US) deverá fechar...
Índices norte-americanos seguem mistos Relatório do ADP esmaga as previsões Beyond Meat (BYND.US) deverá fechar...
O relatório do ADP sobre a variação no emprego nos EUA em Dezembro foi divulgado às 13:15h. Esperava-se que os dados mostrassem...
O relatório do ADP sobre a variação no emprego nos EUA em Dezembro foi divulgado às 13:15h. Esperava-se que os dados mostrassem...
Após o período de férias calmo nos mercados, os investidores enfrentam uma primeira semana mais agitada deste novo ano. As minutas...
Após o período de férias calmo nos mercados, os investidores enfrentam uma primeira semana mais agitada deste novo ano. As minutas...
A bitcoin tem estado numa fase de consolidação há várias semanas, o preço tem continuado a ser negociado entre a marca...
A bitcoin tem estado numa fase de consolidação há várias semanas, o preço tem continuado a ser negociado entre a marca...
índices europeus continuam a ser negociados em terreno positivo DE30 aproxima-se de novos máximos BMW atingiu um novo...
índices europeus continuam a ser negociados em terreno positivo DE30 aproxima-se de novos máximos BMW atingiu um novo...
A divulgação das últimas minutas da FOMC será um evento importante para o dia. A Reserva Federal dos EUA admitiu em Dezembro...
A divulgação das últimas minutas da FOMC será um evento importante para o dia. A Reserva Federal dos EUA admitiu em Dezembro...
Índices europeus seguem flat Divulgação das minutas da última reunião da FOMC Relatório...
Índices europeus seguem flat Divulgação das minutas da última reunião da FOMC Relatório...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações de forma mista. O Dow Jones valorizou 0,59% e atingiu um novo máximo....
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações de forma mista. O Dow Jones valorizou 0,59% e atingiu um novo máximo....
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador