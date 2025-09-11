A actividade industrial dos EUA abranda inesperadamente em Dezembro
O ISM Manufacturing PMI nos EUA caiu para 58,7 em Dezembro de 61,1 em Novembro, abaixo das expectativas dos analistas de 60,2. Os dados mostram o...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Credit Agricole emitiu uma recomendação negociar o par CADCHF. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
O ISM industrial para os EUA caiu para 58,7 em Dezembro de 61,1 no mês anterior, abaixo das expectativas dos analistas de 60,2. Os dados apontam...
Índices norte-americanos seguem em alta S&P500 e Dow Jones atingem ATH A Ford (F.US) pretende quase duplicar a produção...
O petróleo reagiu ligeiramente em alta depois da Reuters anunciou que a OPEP + decidiu manter o seu actual aumento de produção de...
O início do novo ano está a ser dominado pela recuperação dos índices da Europa e dos Estados Unidos nos quais têm...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 testa a marcados 16.100 pts O Airbus provavelmente excedeu os objectivos...
Os países membros da OPEP+ realizarão uma reunião on-line hoje às 13:00 para tomar uma decisão sobre a produção...
