Ações da GALP impulsionam o PSI-20 em alta
No final do ano passado, entre Novembro e Dezembro os vendedores tentaram, por várias vezes, ultrapassar abaixo da zona de suporte perto dos 8 euros. No...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em terreno positivo Reunião da OPEP agendada para hoje ISM industrial será divulgado...
Os índices dos EUA subiram durante a primeira sessão de Wall Street em 2022. S&P 500 ganhou 0,64%, Dow Jones adicionou 0,68%, Nasdaq...
A Matterport (MTTR.US) destaca-se como uma das empresas que ajuda a transferir objectos perfeitamente renderizados do mundo físico para o espaço...
Nas últimas horas, podemos observar fortes quedas nos preços do ouro, mas também sobre outros metais preciosos. Esta movimentação...
O mês de Dezembro foi relativamente calmo para o EUR/USD. No entanto, espera-se que esta semana seja mais agitada para o principal par cambial. Os...
O domínio da BItcoin cai para 40% A disputa entre a SEC e Ripple poderá terminar em Abril deste ano Cardano ganha popularidade...
Olhando para o gráfico diário do EURGBP, estamos a assistir a uma fase muito interessante no par. A gráfico de H4, verificamos que...
European stock markets trade higher Germany manufacturing PMI revised lower Delivery Hero (DHER.DE) plans to increase its holding of Glovo European...
Índices europeus seguem em alta PMI industrial na Alemanha revisto em baixa Delivery Hero (DHER.DE) pretende aumentar a sua participação...
