O setor de defesa na Europa dispara: início de uma mudança estrutural?
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O setor de defesa europeu passou por uma valorização sem precedentes, impulsionado pela crescente pressão sobre os governos para aumentar...
A OPEP+ tomou uma decisão inesperada ao anunciar um aumento de 2,2 milhões de barris por dia a partir de abril, revertendo parcialmente os...
Fatos: 📉 O US500 continua em forte queda e está sendo negociado próximo às mínimas de novembro de 2024 e janeiro de 2025. 📌...
As quedas no mercado acionário dos EUA estão se acelerando. Após a pior sessão do ano para o S&P 500 (US500) ontem, o índice...
Setor de defesa segue como único "porto seguro" de valorização no continente Atividade empresarial na Europa estagnada Situação...
As criptomoedas operam em mais um dia de perdas, seguindo a liquidação generalizada dos mercados observada ontem. O anúncio de Donald...
A partir de hoje, os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre México e Canadá, além de um acréscimo de 10% em sanções...
O mercado está testemunhando uma situação bastante intrigante após a imposição de tarifas sobre o Canadá,...
Os preços do petróleo despencaram para uma mínima de três meses, com o Brent caindo para US$ 71,26 por barril, à medida...
Lançamentos econômicos de hoje serão acompanhados de perto, pois os mercados reagem ao aumento das tensões comerciais após...
Austrália caiu 0,9%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul ficou estável após retornar de um feriado. A liquidação refletiu...
O mercado acionário dos EUA estende as quedas no fim do dia. O dólar americano e as criptomoedas também recuam. Os índices...
Donald Trump anunciou que novas tarifas sobre produtos agrícolas importados entrarão em vigor a partir de 2 de abril. Trump declarou:...
A OPEP+ confirmou planos para aumentar a produção de petróleo em abril, após múltiplos adiamentos. Um dos principais...
Os investidores nos mercados europeus estão acompanhando de perto os desdobramentos geopolíticos relacionados à resolução...
A Taiwan Semiconductor Manufacturing pretende investir US$ 100 bilhões em instalações de fabricação de chips nos Estados...
Os primeiros minutos da abertura da sessão à vista em Wall Street pareciam promissores. Os índices, embora lentamente, tentavam se...
12:00 BRT, Estados Unidos - Dados ISM de Fevereiro: ISM Emprego na Indústria: atual 47,6; anterior 50,3; Índice de Novos Pedidos...
