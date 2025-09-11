Oportunidade de negociação - US2000
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Esta semana, não perca: 2ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Os índices PMI industriais de Dezembro de França e da Alemanha foram divulgados às 8:50 e 8:55 da manhã, respectivamente....
Os índices PMI industriais de Dezembro de França e da Alemanha foram divulgados às 8:50 e 8:55 da manhã, respectivamente....
Apesar da sessão asiática mista, os principais índices europeus começam o primeiro dia de negociações de 2022...
Apesar da sessão asiática mista, os principais índices europeus começam o primeiro dia de negociações de 2022...
O PSI-20 começou a sessão de hoje a ser negociado em terreno positivo, valorizando mais de 0,7% e tem conseguido acompanhar a tendência...
O PSI-20 começou a sessão de hoje a ser negociado em terreno positivo, valorizando mais de 0,7% e tem conseguido acompanhar a tendência...
Índices europeus seguem em terreno positivo Feriado no Canadá e no Reino Unido Índices PMIs em destaque Os índices...
Índices europeus seguem em terreno positivo Feriado no Canadá e no Reino Unido Índices PMIs em destaque Os índices...
As ações asiáticas estiveram a ser negociadas de forma mista durante a primeira sessão de 2022. O índice...
As ações asiáticas estiveram a ser negociadas de forma mista durante a primeira sessão de 2022. O índice...
Todo o Departamento de Research da XTB gostaria de lhe as boas festas e votos de muito sucesso para o próximo ano!
Todo o Departamento de Research da XTB gostaria de lhe as boas festas e votos de muito sucesso para o próximo ano!
Índices em Wall Street registam ganhos ligeiros O Reino Unido aprovou o comprimido antiviral COVID-19 da Pfizer (PFE.US) A última...
Índices em Wall Street registam ganhos ligeiros O Reino Unido aprovou o comprimido antiviral COVID-19 da Pfizer (PFE.US) A última...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador