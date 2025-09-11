Ações da AMD valorizaram mais de 50% em 2021
As ações da AMD (AMD.US) valorizaram 31,7% no mês passado, de acordo com os dados fornecidos pela S&P Global Market Intelligence....
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A primeira semana do Ano Novo é sempre interessante à medida que os investidores se começam a posicionar estrategicamente no mercado....
O ano 2021 foi revelou-se bastante volátil para o mercado das criptomoedas. Embora a Bitcoin tenha valorizado quase 70% ao longo do ano (um resultado...
A maior parte dos índices europeus encontram-se encerrados Os índices de França e Reino Unido deverão estar ser...
O início da sessão europeia está-se a revelar bastante positiva para o mercado das criptomoedas, onde podemos ver um claro movimento...
O ouro deverá terminar este ano com perdas na ordem dos 4%, sendo esta a sua maior perda anual desde 2015, dado que uma forte recuperação...
Grande parte dos índices europeus encontram-se encerradaos Contagem Total de Plataformas de Baker Hughes nos EUA O calendário económico...
- Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em baixa. O Dow Jones caiu 0,25%, o S&P 500 caiu 0,3% e o Nasdaq caiu 0,16%. -...
As ações da Didi Global (DIDI.US) conseguiram apagar as perdas durante o pré-mercado e estão a ser negociadas em terreno...
