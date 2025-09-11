Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 30/12/2021
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem com ganhos ligeiros. O S&P 500 ganhou 0,14%, o Dow Jones subiu 0,25%...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Alibaba (BABA.US) caíram mais de 2,5% após a Bloomberg ter noticiado que o gigante chinês do comércio...
Nas últimas 2 horas observámos a uma surpreendente recuperação do par cambial EURUSD. Pode provavelmente estar relacionado...
A divulgação do relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero....
Índices americanos seguem mistos Os EUA registaram um défice recorde no comércio de mercadorias Ações da Tesla...
A volatilidade do mercado permanece reduzida, mas estamos a assistir a movimentos bastante claros no mercado dos metais preciosos. O ouro regista um dos...
A T-Systems MMS (MultiMedia Solutions), uma subsidiária da gigante alemã de telecomunicações Deutsche Telekom, anunciou a sua...
Os mercados estão ligeiramente mais calmos durante a última semana do ano. Os investidores ainda não retomaram na totalidade das férias...
Índices europeus seguem mistos DE30 recua depois de se ter aproximado da marca dos 16.000 pts O Deutsche Bank foi multado...
