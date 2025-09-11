Oportunidade de negociação - Petróleo
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Bitcoin voltou a registar quedas depois de uma breve correção de alta e alguns dias a lateralizar.A BTC voltou a cair ontem depois de os...
Ao longo do último ano, o setor da energia foi um dos setores que mais recuperou, contudo, este ano verificamos que os “top movers”...
Índices europeus seguem estáveis Balança comercial dos EUA e dados pendentes de vendas ao domicílio para Novembro Relatório...
US indices snapped a winning streak yesterday and finished trading mixed. S&P 500 dropped 0.10%, Nasdaq moved 0.56% lower and Russell 2000 dipped...
Os índices dos EUA quebraram a série de vitórias ontem e terminaram as negociações de forma mista. O S&P 500...
As ações da Tesla (TSLA.US) caíram ligeiramente durante a sessão de hoje, apesar do facto de tanto a Wedbush como a Argus terem...
Durante a sessão de hoje os principais índices europeus retomaram os ganhos e o PSI-20 não foi excepção, terminou o...
O índice Fed de Richmond aumentou 16 pontos de um 12 revisto para cima em Novembro e acima das expectativas dos analistas de 11 pontos impulsionado...
Índices norte-americanos seguem mistos S&P 500 prolonga os ganhos Ações da Coinbase (COIN.US) sob pressão depois...
