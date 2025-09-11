Análise do desempenho do ouro e o que procurar em 2022?
O ano 2021 foi fraco para o mercado do ouro e de outros metais preciosos. O final do ano é normalmente bom para o ouro e a prata, mas desta vez...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os preços do crude WTI subiram mais de 2% durante a sessão de hoje, apesar das preocupações persistentes quanto a uma menor...
O sentimento optimista da semana anterior continua, hoje, e tanto o índice S&P 500 como os contratos US500 estão a atingir novos recordes....
As acções dos EUA abriram em alta US500 paira perto do máximo de todos os tempos Moderna (MRNA.US) enfrenta a pressão...
Bitcoin recupera nível $50000 As vendas de Ripple subiram acentuadamente até 2021 A senadora americana Cynthia Lummis revela planos...
Devido ao período de Natal e Ano Novo, a volatilidade permanece baixa nos principais mercados. Os movimentos nas moedas digitais também são...
Os mercados europeus transaccionam ligeiramente em alta DE30 testa zona de resistência abaixo dos 15.800 pts Daimler...
Esta semana, não perca: 2ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Os movimentos nos mercados financeiros globais estão flat após um fim-de-semana de Natal. Espera-se que a liquidez permaneça...
