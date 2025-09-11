Gráfico do dia - POLKADOT (27.12.2021)
Os movimentos nos mercados financeiros globais estão flat após um fim-de-semana de Natal. Espera-se que a liquidez permaneça...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados bolsistas europeus vão abrir em baixa A lira turca cai 5% contra USD Feriados no Reino Unido, Canadá e...
Os índices asiáticos negoc iaram em baixa no início de uma nova semana. Nikkei e Kospi moveram-se 0,4% para baixo enquanto...
O EURUSD saltou ontem da zona de suporte a curto prazo perto do nível 1,1300. O par conseguiu subir aos máximos locais depois de ter saltado...
Podemos observar uma baixa volatilidade no mercado cambial durante a sessão de hoje, que está relacionada com a época das festas....
Erdogan e o seu governo decidiram um conjunto de medidas destinadas a estabilizar a situação no TRY esta semana. Originando o fortalecimento...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta. O Dow Jones subiu 0,55%, o S&P 500 valorizou 0,62% e o Nasdaq ganhou 0,85%. O...
Não nos devemos surpreender ao descobrir que o calendário económico está vazio durante a sessão de hoje. As horas de...
A leitura de hoje do PCE mostrou que a inflação continuou a acelerar em Novembro, o que definitivamente não é o que o Fed quer...
A última semana terá início em breve e os mercados estão preparados para encerrar mais um ano de pandemia . Embora o coronavírus...
O sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para os EUA saltou para 70,6 em Dezembro de uma estimativa preliminar de 70,4 e acima...
