⛈️ Cacau sob pressão diante de previsões de fortes chuvas e dados fracos de moagem Os futuros de cacau atingiram uma máxima de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Hoje, Donald Trump comentou que os preços do petróleo cairão abaixo de US$ 60 por barril “em algum momento”, porém...
O primeiro-ministro francês François Bayrou anunciou que, no dia 8 de setembro, submeterá seu governo a um voto de confiança...
O sentimento em Wall Street está misto no início da sessão desta terça-feira; o US2000 sobe 0,5%. Pedidos de bens duráveis,...
Confiança do Consumidor (CB, agosto): 97,4 (previsão: 96,5; anterior: 97,2) Índice Richmond Fed (agosto): -7 (vs. -11 esperado; -20...
Os futuros dos Estados Unidos iniciam o dia com tendência de baixa em um contexto de tensões comerciais e políticas. O presidente Donald...
Índice de Preços de Casas (House Price Index) MoM: -0,2% (previsão -0,1%, leitura anterior -0,2%) Case-Shiller 20 Cidades...
DE40: Turbulência política na França pesa sobre os índices europeus Há um claro sentimento de pessimismo nos mercados...
Os futuros de arábica na ICE (COFFEE) recuam hoje em meio à realização de lucros e liquidação de posições...
EUA – Bens Duráveis (julho): -2,8% (previsão -3,8%, leitura anterior -9,4%) EUA – Núcleo de Bens Duráveis: +1,1%...
Petróleo O petróleo bruto teve uma recuperação significativa nos últimos dias em meio a dúvidas renovadas...
As ações francesas estão sob forte pressão devido à crescente incerteza política após o primeiro-ministro...
Nesta terça-feira, os mercados financeiros na Europa registram fortes quedas, com a bolsa de Paris sofrendo as maiores perdas. O índice francês...
A sessão de terça-feira nos mercados financeiros começa com quedas nos principais contratos futuros baseados em índices europeus,...
As ações na região APAC estão em sua maioria em queda após a sessão mais fraca de ontem nos mercados globais,...
Queda nos preços do gás: contratos de gás natural (NATGAS) caíram aproximadamente 2% em função do rollover...
A PDD Holdings superou as expectativas de mercado tanto em lucros quanto em receitas, principalmente devido a custos de marketing mais baixos do que...
A temporada de resultados está chegando ao fim! Pela frente temos o último relatório relevante da Mag7, os resultados da Nvidia. Nesta...
A Bernstein recomenda evitar as ações da Intel (INTC.US), apesar de manter a classificação "Market Perform"...
