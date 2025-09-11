DAX 40: Ações europeias em euforia; Airbus atinge nova máxima histórica
Fortes ganhos no início da semana Apoio militar à Ucrânia pode se deslocar para a Europa? Ações da Rheinmetall sobem...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Fatos O índice US100 interrompeu sua queda no nível da EMA200 no gráfico diário (D1) e está se recuperando acima...
O Índice do Dólar dos EUA (USDIDX) está em queda hoje, impulsionado por diversos fatores – desde a incerteza sobre as tarifas...
CPI da Zona do Euro YoY Flash Atual 2,4% (Previsão 2,3%, Anterior 2,5%) Mensal: 0,5% contra 0,4% esperado e -0,3% anteriormente Fonte:...
Os mercados europeus abrem em alta; futuros dos índices dos EUA registram pequenos ganhos Os dados europeus e o ISM Manufacturing PMI dos...
Indicadores do Reino Unido: PMI Final de Manufatura: 46,9 (Previsão: 46,4 | Anterior: 46,4) Aprovações de Hipotecas: 66,189k...
As ações dos gigantes da defesa, como a alemã Rheinmetall, a norueguesa Kongsberg Gruppen e a britânica BAE Systems, são...
PMI Final de Manufatura da Zona do Euro em fevereiro: 47,6 (Previsão: 47,3 | Anterior: 47,3) PMI Final de Manufatura da Alemanha: 46,5 (Previsão:...
Os futuros dos índices dos EUA estão em alta antes da abertura do mercado nesta segunda-feira. O US100 sobe 0,4%, enquanto o US500 avança...
Acabamos de passar por uma semana de fortes quedas no mercado de ações dos EUA. No último dia desta semana, os compradores tentam...
Fatos: Os agricultores dos EUA pretendem plantar a maior quantidade de milho desde 2020. As perspectivas climáticas para o plantio nos EUA...
As ações da HP (HPQ.US) caem mais de 3,5% no pré-mercado, apesar de resultados acima do esperado e de uma projeção de...
10:30 BRT, Estados Unidos - Dados de Inflação para Janeiro: Índice de preços PCE: atual 0,3% MoM; previsão 0,3%...
Dados do PIB do Canadá: PIB (4º trimestre - QoQ): 0,6% (acima do trimestre anterior de 0,5%) PIB (4º trimestre - YoY): 1,49% (anterior) PIB...
10h00 (Horário de Brasília) - Dados de inflação da Alemanha (fevereiro): HICP da Alemanha (YoY): 2,8% (acima da previsão...
Os futuros dos EUA operam com um tom majoritariamente positivo, com exceção do Russell 2000, que cai 0,3%. Na Europa, os futuros estão...
Tarifas sobre México, Canadá e China Dados do PCE nos EUA e CPI da Alemanha em foco Berenberg rebaixa recomendação para...
O Índice de Preços de Despesas com Consumo Pessoal (PCE), métrica de inflação preferida do Federal Reserve, será...
Os dados do IPC para estados individuais da Alemanha acabam de ser divulgados. Os mais relevantes, em termos de PIB regional, são Renânia...
