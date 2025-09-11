O que se segue para a Lira Turca ❓
Como é que começou tudo isto? A Turquia é considerada uma economia emergente, localizada na fronteira da Europa e da Ásia....
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Como é que começou tudo isto? A Turquia é considerada uma economia emergente, localizada na fronteira da Europa e da Ásia....
A bolsa portuguesa está a ser negociada em terreno negativo e segue a tendência geral dos pares europeus. Depois de um início de semana...
A bolsa portuguesa está a ser negociada em terreno negativo e segue a tendência geral dos pares europeus. Depois de um início de semana...
Índices europeus mantêm-se mistos DE30 recua depois de testar a média móvel de 200 períodos Delivery...
Índices europeus mantêm-se mistos DE30 recua depois de testar a média móvel de 200 períodos Delivery...
Os índices de Wall Street conseguiram quebrar a série de perdas ontem e terminaram as negociações em alta. Nasdaq-100 (US100)...
Os índices de Wall Street conseguiram quebrar a série de perdas ontem e terminaram as negociações em alta. Nasdaq-100 (US100)...
Índices europeus seguem flat Relatório do PIB nos EUA (revisão), e dados do Conference Board de Dezembro Relatório...
Índices europeus seguem flat Relatório do PIB nos EUA (revisão), e dados do Conference Board de Dezembro Relatório...
Os índices bolsistas americanos estiveram a recuperar as recentes quedas de ontem. O S&P 500 ganhou 1,78%, o Dow Jones subiu 1,60% enquanto...
Os índices bolsistas americanos estiveram a recuperar as recentes quedas de ontem. O S&P 500 ganhou 1,78%, o Dow Jones subiu 1,60% enquanto...
Por motivos de força maior, o webinar Plan your trades - Matérias-primas, em parceria com a Income Markets, não se irá...
Por motivos de força maior, o webinar Plan your trades - Matérias-primas, em parceria com a Income Markets, não se irá...
Não está a ser um dia fácil para os detentores de ações de empresas médicas envolvidas na produção...
Não está a ser um dia fácil para os detentores de ações de empresas médicas envolvidas na produção...
O início da sessão de terça-feira em Wall Street foi marcado pela recuperação dos índices e parece que o...
O início da sessão de terça-feira em Wall Street foi marcado pela recuperação dos índices e parece que o...
Petróleo Petróleo volta a ser negociado em baixa devido às preocupações sobre o impacto da variante Omicron e...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador