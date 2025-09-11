Matérias-primas em destaque - Petróleo, Ouro, Prata, Café
Petróleo Petróleo volta a ser negociado em baixa devido às preocupações sobre o impacto da variante Omicron e...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O peso chileno sofreu um forte golpe ontem, caindo para o nível mais baixo desde Março de 2020 (contra USD). A mudança foi uma...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 tenta recuperar as recentes quedas Qatar Airways processa Airbus por defeitos...
A bolsa portuguesa começa as negociações desta sessão em terreno positivo, valorizando perto de 1% e parece que os compradores...
A lira turca começou ontem à noite uma inversão maciça após um discurso do Presidente turco Erdogan. Erdogan anunciou...
Índices europeus seguem em alta Vendas a retalho do Canadá e Polónia Espera-se que o relatório...
Os índices dos EUA caíram ontem depois de o pacote de infra-estruturas dos EUA ter sido adiado. Contudo, os principais índices...
As ações da SolarEdge (SEDG.US) estão a desvalorizar quase 9% após a abertura do mercado. As ações estão...
O principal par cambial EUR/USD continua a lateralizar. Apesar da semana passada ter sido marcada pela tão aguardada reunião da FOMC, o par...
A abertura da nova semana em Wall Street provocou novas quedas para todos os índices, que estão a ser negociados em baixa após...
