US OPEN: Índices em Wall Street permanecem mistos
Índices em wall street permanecem mistos Dados mistos sobre a economia norte-americana O preço das ações da AT&T...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices em wall street permanecem mistos Dados mistos sobre a economia norte-americana O preço das ações da AT&T...
O índice PMI do setor industrial diminuiu de 58,3 em Novembro para 57,8 em Dezembro, abaixo das expectativas dos analistas de 58,5. Os...
O índice PMI do setor industrial diminuiu de 58,3 em Novembro para 57,8 em Dezembro, abaixo das expectativas dos analistas de 58,5. Os...
Comentários do governador do BoE após a publicação da decisão sobre as taxas de juro: - Há sinais de pressões...
Comentários do governador do BoE após a publicação da decisão sobre as taxas de juro: - Há sinais de pressões...
A produção industrial nos EUA aumentou 0,5% em relação a um mês anterior em Novembro, tendo passado de um crescimento...
A produção industrial nos EUA aumentou 0,5% em relação a um mês anterior em Novembro, tendo passado de um crescimento...
A temporada das "earnings" em Wall Street referente ao 3º trimestre de 2021 já terminou e os investidores têm uma imagem...
A temporada das "earnings" em Wall Street referente ao 3º trimestre de 2021 já terminou e os investidores têm uma imagem...
O BCE deixou as taxas de juro de referência inalterada em 0,00 %, como amplamente esperado. O Banco Central anunciou uma redução no...
O BCE deixou as taxas de juro de referência inalterada em 0,00 %, como amplamente esperado. O Banco Central anunciou uma redução no...
O índice de referência alemão continua a valorizar esta quinta-feira, mas será que a tendência de subida a curto prazo...
O índice de referência alemão continua a valorizar esta quinta-feira, mas será que a tendência de subida a curto prazo...
O Banco de Inglaterra (BoE) anunciou a sua decisão sobre a atual política monetária às 12:00. A decisão foi acompanhada...
O Banco de Inglaterra (BoE) anunciou a sua decisão sobre a atual política monetária às 12:00. A decisão foi acompanhada...
O Banco Central da República da Turquia (CBRT) anunciou a sua decisão sobre a política monetária hoje às 11:00 da manhã....
O Banco Central da República da Turquia (CBRT) anunciou a sua decisão sobre a política monetária hoje às 11:00 da manhã....
A sessão de hoje será marcada por vários anúncios de política monetária por parte dos Bancos Centrais, mas a...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador