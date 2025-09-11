🔼 GBPUSD valoriza antes do anúncio do BoE
A sessão de hoje será marcada por vários anúncios de política monetária por parte dos Bancos Centrais, mas a...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A sessão de hoje será marcada por vários anúncios de política monetária por parte dos Bancos Centrais, mas a...
Índices europeus dão seguimento aos ganhos da sessão passada DE30 testa a resistência marcada pelos 15.725 pts Australian...
Índices europeus dão seguimento aos ganhos da sessão passada DE30 testa a resistência marcada pelos 15.725 pts Australian...
O Banco de Inglaterra e o Banco Central Europeu anunciarão hoje as decisões sobre a política monetária às 12:00 e 12:45,...
O Banco de Inglaterra e o Banco Central Europeu anunciarão hoje as decisões sobre a política monetária às 12:00 e 12:45,...
As revisões dos índices PMI para Dezembro de França e da Alemanha foram divulgados às 8:15 da manhã e 8:30 da manhã...
As revisões dos índices PMI para Dezembro de França e da Alemanha foram divulgados às 8:15 da manhã e 8:30 da manhã...
Índices europeus seguem em alta Revisões dos índices PMIs de Dezembro na Europa e nos EUA Decisões sobre...
Índices europeus seguem em alta Revisões dos índices PMIs de Dezembro na Europa e nos EUA Decisões sobre...
Apesar da decisão de ontem da FOMC ter sido bastante hawkish, os índices dos EUA reagiram fortemente em alta. O S&P 500 ganhou...
Apesar da decisão de ontem da FOMC ter sido bastante hawkish, os índices dos EUA reagiram fortemente em alta. O S&P 500 ganhou...
Sentimento misto nos índices europeus Fed decide acelerar a redução do programa de compra de ativos Os inventários de...
Sentimento misto nos índices europeus Fed decide acelerar a redução do programa de compra de ativos Os inventários de...
A conferência de imprensa do presidente da FED, Jerome Powell, acabou de terminar e as decisões da Reserva Federal saíram de acordo...
A conferência de imprensa do presidente da FED, Jerome Powell, acabou de terminar e as decisões da Reserva Federal saíram de acordo...
Não se trata apenas da aceleração da redução do programa de compra de ativos. Segunda as projeções económicas...
Não se trata apenas da aceleração da redução do programa de compra de ativos. Segunda as projeções económicas...
O Comité de Mercado Aberto (FOMC) acaba de anunciar a sua última decisão sobre a atual política monetária. A Reserva...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador