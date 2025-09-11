💲Fed reduz ainda mais o programa QE❗
O Comité de Mercado Aberto (FOMC) acaba de anunciar a sua última decisão sobre a atual política monetária. A Reserva...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Vir Biotechnology (VIR.US) dispararam mais de 14,0% após o fabricante ter anunciado que dados recentes relativos à...
O comércio de retalho dos EUA aumentou 0,3% em relação ao mês anterior em Novembro, depois de ter subido 1,8% em Outubro e muito...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
Os investidores estão à espera que seja anunciada a decisão da FOMC marcada para as 19:00 horas. Espera-se que a volatilidade aumente...
Índices norte-americanos começaram as negociações de hoje em baixa Dados sobre as vendas a retalho abaixo das previsões Conclusão...
Os dados sobre as vendas a retalho dos EUA para Novembro foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se mais fraco do que o esperado,...
A sessão passada ficou marcada pelo fraco desempenho das ações da EDP renováveis (EDPR.PT), no entanto, a sessão europeia...
Índices seguem lateralizados DE30 testa a média móvel de 200 períodos Daimler irá pagar 2021 bónus...
Reunião da Fed mais importante deste ano Espera-se que a aceleração da redução do QE pressionem eventuais...
