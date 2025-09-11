O que podemos esperar da reunião da Fed ❓
Reunião da Fed mais importante deste ano Espera-se que a aceleração da redução do QE pressionem eventuais...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Termina hoje a reunião de dois dias da FOMC e os investidores irão ficar atentos ao anúncio da Reserva Federal sobre eventuais alterações...
Índices europeus começaram a ser negociados de forma flat Conclusão da reunião de 2 dias da Fed sobre a...
Os índices dos EUA caíram ontem, mas conseguiram terminaram as negociações acima dos mínimos diários. O S&P...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD. O Banco recomenda entradas curtas, tendo em conta os...
A sessão de hoje ficou marcada pelo fraco desempenho das empresas do setor das energias renováveis como é o caso da EDP renováveis...
A Morgan Stanley emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes...
Índices norte-americanos em baixa Dados sonre a inflação do IPP americano aumenta mais do que o esperado Estudos recentes revelam...
Durante o início desta tarde conseguimos detetar um claro sell-off no mercado de metais preciosos, que acelerou após a publicação...
