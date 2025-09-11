📉Ouro sob pressão!
Durante o início desta tarde conseguimos detetar um claro sell-off no mercado de metais preciosos, que acelerou após a publicação...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Petróleo: O petróleo está a tentar recuperar as perdas recentes, mas o preço continua a consolidar-se perto dos níveis...
índices europeus com dificuldades em manter os ganhos DE30 volta a testar a marca dos 15.600 pts BMW inicia a produção...
A reunião da FOMC será o principal evento desta semana. A Reserva Federal Americana anunciará a sua próxima decisão...
Índices tentam recuperar parte das quedas da última sessão Destaque par aos dados sobre o IPP e relatório dos...
As principais criptomoedas, bem como as altcoins, têm sido negociadas mais baixas há várias sessões. O sell-off intensificou-se...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa à medida que os investidores se preparam para um possível...
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Reunião da Fed um dos eventos mais importantes deste...
O início das negociações desta nova semana fica marcado pela abertura flat dos índices em Wall Street. Atualmente, todos os...
