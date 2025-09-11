US OPEN: abertura flat dos principais índices norte-americanos
O início das negociações desta nova semana fica marcado pela abertura flat dos índices em Wall Street. Atualmente, todos os...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da GALP (GALP.PT) têm vindo a ser negociadas em baixa desde o final de Outubro, no entanto, recentemente tem se verificado...
Harley Davidson (HOG.US), a conhecida marca de fabricantes de motociclos dos Estados Unidos está hoje a valorizar cerca de 10% durante o pré-mercado. Esta...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Ao longo da semana passada o par EUR/USD manteve-se praticamente lateralizado, continuando preso entre o range 1.13568-1.12602. No entanto, esta semana...
A moeda turca voltou a registar períodos de elevada volatilidade. O par USDTRY começou a sessão de hoje com um gap de alta superior...
índices europeus seguem em terreno positivo DE30 testa a marca dos 15.800 pts Ações da SAP disparam depois de...
O USDCAD está a ser negociado em alta durante a sessão de hoje, à medida que o dólar americano recupera. O CAD tem estado a...
Índices europeus seguem em alta FOMC, SNB, CBRT, BoE e BCE irão anunciar as suas decisões em torno das atuais políticas...
