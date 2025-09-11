Calendário económico: Semana dominada pelas intervenções dos Bancos Centrais
Índices europeus seguem em alta FOMC, SNB, CBRT, BoE e BCE irão anunciar as suas decisões em torno das atuais políticas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus seguem em alta FOMC, SNB, CBRT, BoE e BCE irão anunciar as suas decisões em torno das atuais políticas...
Os principais índices asiáticos estiveram a ser negociados em terreno positivo no começo desta semana. Nikkei ganhou 0,76%, S&P/ASX...
Os principais índices asiáticos estiveram a ser negociados em terreno positivo no começo desta semana. Nikkei ganhou 0,76%, S&P/ASX...
A Reserva Federal, BCE, BOJ e Banco de Inglaterra anunciarão as suas decisões em torno das políticas monetárias durante a próxima...
A Reserva Federal, BCE, BOJ e Banco de Inglaterra anunciarão as suas decisões em torno das políticas monetárias durante a próxima...
Os dados preliminares do índice de sentimento dos consumidores realizado pela Universidade de Michigan mostrou uma melhoria no sentimento geral...
Os dados preliminares do índice de sentimento dos consumidores realizado pela Universidade de Michigan mostrou uma melhoria no sentimento geral...
Os índices nos Estados Unidos começam a sessão de hoje em terreno positivo, apesar dos dados sobre a inflação terem...
Os índices nos Estados Unidos começam a sessão de hoje em terreno positivo, apesar dos dados sobre a inflação terem...
Os dados sobre a inflação do IPC americano para Novembro acabam de ser divulgada. A inflação global esperada subiu para...
Os dados sobre a inflação do IPC americano para Novembro acabam de ser divulgada. A inflação global esperada subiu para...
A sessão de hoje será marcada pela divulgação dos dados sobre a inflação. Espera-se que a inflação...
A sessão de hoje será marcada pela divulgação dos dados sobre a inflação. Espera-se que a inflação...
Índices europeus continuam a ser negociados em baixa Taxa de inflação na Alemanha atinge máximos de 1992 Ações...
Índices europeus continuam a ser negociados em baixa Taxa de inflação na Alemanha atinge máximos de 1992 Ações...
Os mercados europeus começaram a sessão de hoje em terreno negativo, depois da sessão última sessão ter-se revelado...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador