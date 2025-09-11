Ações da EDP voltam a ser negociadas sob pressão
Os mercados europeus começaram a sessão de hoje em terreno negativo, depois da sessão última sessão ter-se revelado...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros do WTI caíram abruptamente ontem à medida que os investidores reavaliaram as perspectivas em torno da procura na sequência...
Os mercados europeus estão a ser negociados em baixa Dados do IPC dos EUA em destaque Índice de Sentimento do Consumidor realizado...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa. O S&P 500 caiu 0,72%, o Dow Jones manteve-se lateralizado e...
A Chevron (CVX.US) anunciou que a sua subsidiária Chevron Shipping aderiu à iniciativa Sea Cargo Charter, que trabalha para reduzir as emissões...
índices norte-americanos seguem em baixa Dados sobre os pedidos de desemprego atingem mínimos de 1969 Amazon (AMZN.US) leva...
Cerca de 184 mil norte-americanos inscreveram-se para a obtenção dos subsídios de desemprego na semana que terminou...
O índice de referência alemão interrompeu o seu rally e deu iniciou a uma ligeira correção dos seus recentes ganhos. Gráfico...
Os mercados bolsistas europeus abriram mistos Dados comerciais alemães otimistas O Deutsche Bank (DBK.DE) pode ter violado um acordo penal O...
