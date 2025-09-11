DE30 regista perdas ligeiras, apesar dos fortes dados comerciais na Alemanha
Os mercados bolsistas europeus abriram mistos Dados comerciais alemães otimistas O Deutsche Bank (DBK.DE) pode ter violado um acordo penal O...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O preço das ações da EDP Renováveis (EDPR.PT) têm vindo a corrigir em baixa ao longo das últimas sessões,...
Os preços das emissões de carbono subiram em flecha até Dezembro para níveis recorde acima dos 90,00, impulsionados por fortes...
Índices europeus estão a ser negociados em terreno negativo Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA em destaque Inventários...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 ganhou 0,31%, o Dow Jones adicionou 0,10% e...
⏰ 21:30 Com José Lagarto, co-fundador da 4xSimple
As ações da empresa de biotecnologia Novavax (NVAX.US) aumentaram mais de 20% durante a sessão de hoje em Wall Street, na sequência...
As criptomoedas são uma classe de ativos cada vez mais importante que tem crescido fortemente em popularidade ao longo dos últimos meses....
Aspetos a considerar As ações Alibaba (BABA.US) estão agora a ser negociadas aproximadamente ao mesmo nível de 2015. A...
Wall Street continua a recuperar em alta US500 abranda perto dos níveis de Fibonacci nos 61.8% Ações da...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O Banco recomenda entradas longas no par com os...
