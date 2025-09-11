Ações da Tesla caem após as notícias de que a SEC está a investigar a empresa
Os preços das ações da Tesla (TSLA.US) estão a cair após a notícia de que a SEC abriu uma investigação...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os preços das ações da Tesla (TSLA.US) estão a cair após a notícia de que a SEC abriu uma investigação...
A sessão de hoje está se a revelar relativamente calma, uma vez que o calendário económico encontra-se praticamente vazio sem...
A sessão de hoje está se a revelar relativamente calma, uma vez que o calendário económico encontra-se praticamente vazio sem...
Índices em Wall street tentam recuperar parte das recentes quedas Os receios em torno da nova variante Omicron diminuem O...
Índices em Wall street tentam recuperar parte das recentes quedas Os receios em torno da nova variante Omicron diminuem O...
A sessão de hoje está a ser marcada pela recuperação dos índices europeus, apesar dos índices norte-americanos...
A sessão de hoje está a ser marcada pela recuperação dos índices europeus, apesar dos índices norte-americanos...
A capitalização do mercado das criptomoedas abaixo dos 2,2 triliões de dólares Preço da bitcoin mantém-se...
A capitalização do mercado das criptomoedas abaixo dos 2,2 triliões de dólares Preço da bitcoin mantém-se...
Índices europeus seguem em terreno positivo As encomendas das fábricas alemãs caíram drasticamente em Outubro As ações...
Índices europeus seguem em terreno positivo As encomendas das fábricas alemãs caíram drasticamente em Outubro As ações...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
O preço da DOGECOIN, tal como o resto do mercado das criptomoedas, tem vindo a tentar recuperar desde o flash-crash de sábado. Enquanto que...
O preço da DOGECOIN, tal como o resto do mercado das criptomoedas, tem vindo a tentar recuperar desde o flash-crash de sábado. Enquanto que...
A sessão de hoje começa de forma bastante positiva para o petróleo. Temos uma grande diferença de preços em alta e o...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador