Novas tentativas para reanimar o mercado petrolífero - Arábia Saudita aumenta os preços das exportações
A sessão de hoje começa de forma bastante positiva para o petróleo. Temos uma grande diferença de preços em alta e o...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em terreno positivo Declarações de Broadbent do BoE Divulgações de dados de segundo nível...
Os futuros dos EUA estão a ser negociados em terreno positivo No entanto, o sentimento misto prevalece na Ásia. Nikkei...
As acções da DocuSign (DOCU.US) caíram 40% durante a sessão de hoje, após a empresa de software empresarial ter fornecido...
Os principais índices de Wall Street caíram drasticamente na sexta-feira, sendo o NASDAQ o que teve o pior desempenho, após os comentários...
Acções dos EUA negoceiam mistas Relatório do NFP muito abaixo das expectativas As acções da Didi Global...
O ISM Services PMI para os EUA subiu de 66,7 no mês anterior para 69,1 em Novembro, batendo um novo recorde e superando as expectativas dos analistas...
A economia dos EUA acrescentou inesperadamente apenas 210k empregos em Novembro, em comparação com um aumento de 604k em Outubro, muito abaixo...
A variação de emprego não agrícola nos EUA às 13:30 GMT é um evento macro importante do dia. O mercado espera...
Acompanhe em tempo real a cobertura do relatório de hoje, às 13:15.
A variante da COVID-19 Omicron é um risco sério risco que muitos cientistas ainda estão a tentar compreender. Como disse Powell, não...
