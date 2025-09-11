Irá o NFP confirmar um tapering mais rápido❓
Relatório do NFP para Outubro a ser divulgado na sexta-feira, 13h30 GMT Powell fez uma reviravolta durante os testemunhos do congresso esta...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Relatório do NFP para Outubro a ser divulgado na sexta-feira, 13h30 GMT Powell fez uma reviravolta durante os testemunhos do congresso esta...
Os mercados europeus negoceiam erm baixa O DE30 não consegue quebrar acima dos 61,8% de retracement Thyssenkrupp fornece previsões...
A lira turca continua a atrair as atenções desde há muito tempo, graças às manobras do presidente turco. Erdogan...
Índices europeus apontam para uma abertura em baixa Reunião da OPEP+ Discursos de membros da Fed à...
Os índices dos EUA mergulharam ontem após o primeiro caso Omicron ter sido aparecido nos Estados Unidos. O S&P 500 caiu 1,18%,...
A Secretária do Tesouro Janet Yellen e o Presidente da Reserva Federal Jerome Powell testemunham perante o Congresso e os seus comentários...
O índice de Confiança do Consumidor do US Conference Board caiu para 109,5 em Novembro, em relação aos 113,8 do mês anterior...
Índices em Wall street abrem em baixa CEO da Moderna espera que as vacinas existentes sejam menos eficazes contra a Omicron Jerome...
