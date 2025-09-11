US OPEN: Wall Street abre em queda devido às preocupações com a variante Omicron
Índices em Wall street abrem em baixa CEO da Moderna espera que as vacinas existentes sejam menos eficazes contra a Omicron Jerome...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Petróleo: Os preços do petróleo caíram acentuadamente com o aparecimento da nova estirpe de coronavírus,...
Índices europeus seguem em baixa DE30 posiciona-se acima dos 15.000 pts Queda das reservas relacionadas com as viagens devido...
O sentimento no mercado voltou a piorar durante a sessão de hoje, depois do Director Executivo da Moderna ter dito, durante a sessão asiática,...
A nova variante do coronavírus - Omicron - tem vindo a causar alguma trubulência aos mercados financeiros mundiais desde sexta-feira. Enquanto...
O Director Executivo da Moderna disse durante a sessão asiática que é provável que as atuais vacinas disponíveis...
Índices europeus seguem em baixa com os receios em torno do vírus Jerome Powell deverá testemunhar no Congresso...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 ganhou 1,32%, o Dow Jones subiu 0,68% e o Nasdaq subiu...
O preço das ações do Twitter (TWTR.US) dispararam mais de 12,0% durante o pré-mercado, na sequência de relatos de que...
