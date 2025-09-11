CEO do Twitter, Jack Dorsey anuncia a demissão
O preço das ações do Twitter (TWTR.US) dispararam mais de 12,0% durante o pré-mercado, na sequência de relatos de que...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O preço das ações do Twitter (TWTR.US) dispararam mais de 12,0% durante o pré-mercado, na sequência de relatos de que...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURGBP. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURGBP. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD. O Banco recomenda entradas longas com os seguintes níveis: Entrada:0.7145 Target:0.7454 Stop:...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD. O Banco recomenda entradas longas com os seguintes níveis: Entrada:0.7145 Target:0.7454 Stop:...
Os preços do NATGAS caíram hoje mais de 10% devido ao surgimento de novas previsões meteorológicas, segundo as quais se espera...
Os preços do NATGAS caíram hoje mais de 10% devido ao surgimento de novas previsões meteorológicas, segundo as quais se espera...
Índices norte-americanos seguem em terreno positivo Receios em torno da nova variante começam a diminuir Ações da Moderna...
Índices norte-americanos seguem em terreno positivo Receios em torno da nova variante começam a diminuir Ações da Moderna...
A Bitcoin volta a aproximar-se do nível psicológico de 60.000 dólares Número de wallets em Ethereum ultrapassou os quatro...
A Bitcoin volta a aproximar-se do nível psicológico de 60.000 dólares Número de wallets em Ethereum ultrapassou os quatro...
A taxa de inflação anual na Alemanha subiu para 5,2% A/A em Novembro, a mais alta desde Agosto de 1993 e ficou acima das estimativas de mercado...
A taxa de inflação anual na Alemanha subiu para 5,2% A/A em Novembro, a mais alta desde Agosto de 1993 e ficou acima das estimativas de mercado...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Índices europeus tentam recuperar as perdas de sexta-feira DE30abranda a recuperação após ter testado a marca...
Índices europeus tentam recuperar as perdas de sexta-feira DE30abranda a recuperação após ter testado a marca...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador