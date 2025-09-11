US OPEN: índices em Wall Street em queda devido às preocupações sobre a nova estirpe COVID-19
Índices norte-americanos seguem em baixa Sessão em Wall Street termina mais cedo, às 16:00 Ações das empresas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A nova variante sul-africana do coronavírus está a agitar o mercado. A nova estirpe do vírus é uma ameaça...
As notícias de mais uma variante mais perigosa de Covid surpreenderam hoje os mercados. Ativos de risco como ações ou bens industriais...
Durante a sessão de hoje, podemos observar um claro sentimento de "risk-off" no mercado das criptomoedas. O aparecimento da nova variante...
As bolsas europeias mergulham com os novos receios em torno da nova estirpe do vírus DE30 recupera 200 pontos depois de ter atingido...
Os mercados internacionais estão a ser assolados pelos receios sobre uma nova variante do coronavírus da África do Sul. Diz-se que...
Os ativos de risco entram em sell-off durante a sessão de hoje à medida que os investidores se voltam a preocupar com o ressurgimento de...
Nova variante volta pressiona os mercados Índices europeus entram em sell-off Sessão de Nova Iorque termina às...
O sentimento de risco agravou-se durante a sessão asiática, à medida que os mercados se preocupavam com uma nova variante do coronavírus...
As ações da Remy Cointreau (RCO.FR) dispararam mais de 11% durante a sessão de hoje, após o grupo francês de bebidas...
