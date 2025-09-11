Ações da Remy Cointreau atingem novos máximos históricos
As ações da Remy Cointreau (RCO.FR) dispararam mais de 11% durante a sessão de hoje, após o grupo francês de bebidas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da Remy Cointreau (RCO.FR) dispararam mais de 11% durante a sessão de hoje, após o grupo francês de bebidas...
Durante a sessão europeia de hoje o PSI-20 esteve a liderar os ganhos, sendo que neste momento encontra-se a valorizar cerca de 0,6%. Um dos...
Durante a sessão europeia de hoje o PSI-20 esteve a liderar os ganhos, sendo que neste momento encontra-se a valorizar cerca de 0,6%. Um dos...
Os recentes comentários dos membros da Fed e a reeleição de Powell como presidente da Fed fazem com que o Goldman Sachs (GS) espere...
Os recentes comentários dos membros da Fed e a reeleição de Powell como presidente da Fed fazem com que o Goldman Sachs (GS) espere...
OURO Vamos começar por analisar o ouro. Os compradores não conseguiram quebrar acima da resistência marcada pelos $1,870...
OURO Vamos começar por analisar o ouro. Os compradores não conseguiram quebrar acima da resistência marcada pelos $1,870...
As minutas da última reunião do BCE acabam de ser divulgadas. Como esperado, as minutas do BCE não apresentaram novas...
As minutas da última reunião do BCE acabam de ser divulgadas. Como esperado, as minutas do BCE não apresentaram novas...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a tentar ultrapassar a marca dos 15.950 pts Daimler e BMW acolhem...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a tentar ultrapassar a marca dos 15.950 pts Daimler e BMW acolhem...
Os mercados dos EUA estão fechados hoje, devido ao feriado nos Estados Unidos onde se celebra o dia de Ação de Graças. No...
Os mercados dos EUA estão fechados hoje, devido ao feriado nos Estados Unidos onde se celebra o dia de Ação de Graças. No...
Índices europeus seguem em terreno positivo Bolsas norte-americanas encerradas devido ao dia de Ação de Graças Minutas...
Índices europeus seguem em terreno positivo Bolsas norte-americanas encerradas devido ao dia de Ação de Graças Minutas...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno positivo. O S&P 500 valorizou 0,23%, o Nasdaq subiu...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador