Padrões Ichimoku : US100
Os índices em Wall Street terminaram mistos na terça-feira, com o Nasdaq (US100) a fechar em terreno negativo pela segunda sessão...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices em Wall Street terminaram mistos na terça-feira, com o Nasdaq (US100) a fechar em terreno negativo pela segunda sessão...
índices europeus seguem em terreno negativo DE30 tenta quebrar abaixo da marca dos 15.940 As ações da Draegerwerk...
índices europeus seguem em terreno negativo DE30 tenta quebrar abaixo da marca dos 15.940 As ações da Draegerwerk...
Russell 2000 (US2000) e Nasdaq-100 (US100) têm estado a registar um desempenho pior quando comparamos com o S&P 500 (US500) e o Dow Jones depois...
Russell 2000 (US2000) e Nasdaq-100 (US100) têm estado a registar um desempenho pior quando comparamos com o S&P 500 (US500) e o Dow Jones depois...
Índices europeus encontram-se a registar perdas Vários dados sobre a economia norte-americana antes do Dia de Ação...
Índices europeus encontram-se a registar perdas Vários dados sobre a economia norte-americana antes do Dia de Ação...
Os índices dos EUA terminaram ontem a negociação mista - S&P 500 ganhou 0,17%, Dow Jones adicionou 0,55%, Nasdaq caiu 0,50%...
Os índices dos EUA terminaram ontem a negociação mista - S&P 500 ganhou 0,17%, Dow Jones adicionou 0,55%, Nasdaq caiu 0,50%...
Os PMI dos EUA para Novembro mostraram dados mistos Índice de Serviço dos EUA cai para o mais baixo em dois meses O...
Os PMI dos EUA para Novembro mostraram dados mistos Índice de Serviço dos EUA cai para o mais baixo em dois meses O...
As ações da Best Buy (BBY.US) caíram mais de 15,0% durante a sessão de hoje, apesar do facto do retalhista de electrónica...
As ações da Best Buy (BBY.US) caíram mais de 15,0% durante a sessão de hoje, apesar do facto do retalhista de electrónica...
Morgan Stanley deu uma recomendação para o par EURCAD. O Banco recomendou uma posição curta nos seguintes níveis: Entrada:1.4310 Target:1.3500 Stop:...
Morgan Stanley deu uma recomendação para o par EURCAD. O Banco recomendou uma posição curta nos seguintes níveis: Entrada:1.4310 Target:1.3500 Stop:...
A prata aumentou as perdas abaixo do nível psicológico dos $24,00 por onça na terça-feira, o nível mais baixo desde...
A prata aumentou as perdas abaixo do nível psicológico dos $24,00 por onça na terça-feira, o nível mais baixo desde...
Os preços do petróleo subiram esta tarde. O movimento ascendente começou após a Casa Branca ter anunciado oficialmente a libertação...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador