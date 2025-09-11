DE30 testa a resistência dos 16,200 pts mas falhou
Os mercados europeus negoceiam mistos DE30 recua após teste falhado da resistênmcia dos 16.200 pts Vonovia...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os mercados europeus negoceiam mistos DE30 recua após teste falhado da resistênmcia dos 16.200 pts Vonovia...
O dólar neozelandês tem tido sido uma das moedas do G10 com melhor desempenho nos últimos tempos. Contudo, o dólar americano...
O dólar neozelandês tem tido sido uma das moedas do G10 com melhor desempenho nos últimos tempos. Contudo, o dólar americano...
Os mercados europeus abriram em alta O novo chairman da Fed ainda não foi anunciado Divulgação...
Os mercados europeus abriram em alta O novo chairman da Fed ainda não foi anunciado Divulgação...
As acções asiátiocas negociaram em alta no início de uma nova semana. Os Nikkei ganhou 0,1%, o kospi...
As acções asiátiocas negociaram em alta no início de uma nova semana. Os Nikkei ganhou 0,1%, o kospi...
XTB INVESTING DAY
XTB INVESTING DAY
Waller, tem tido uma postura mais hawkish no que se trata de potenciais alterações em torno da atual política monetária. Os...
Waller, tem tido uma postura mais hawkish no que se trata de potenciais alterações em torno da atual política monetária. Os...
A pandemia provocada pela coronavírus voltou a ser alvo de destaque no final desta semana. A evolução da pandemia na zona euro continuará...
A pandemia provocada pela coronavírus voltou a ser alvo de destaque no final desta semana. A evolução da pandemia na zona euro continuará...
Os índices europeus e os futuros dos EUA reagiram em baixa após a Áustria ter decidido impor medidas de confinamento a nível...
Os índices europeus e os futuros dos EUA reagiram em baixa após a Áustria ter decidido impor medidas de confinamento a nível...
Pouco depois do início da sessão dos EUA, a Câmara dos Representantes, como esperado, aprovou o plano fiscal e de despesas do Presidente...
Pouco depois do início da sessão dos EUA, a Câmara dos Representantes, como esperado, aprovou o plano fiscal e de despesas do Presidente...
Índices norte-americanos permanecem mistos Os receios em torno de possíveis novas medidas de confinamento pesam no sentimento do...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador