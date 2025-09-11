🧨Sell-off nas criptos: Correcção ou Crash?📉
Os recentes recordes no mercado de criptomoedas foram estabelecidos por volta de 10 de Novembro. A bitcoin atingiu quase 70.000 dólares, enquanto...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os recentes recordes no mercado de criptomoedas foram estabelecidos por volta de 10 de Novembro. A bitcoin atingiu quase 70.000 dólares, enquanto...
Nas últimas duas semanas o café retomou a sua tendência ascendente, após o preço do café arábica ter...
Nas últimas duas semanas o café retomou a sua tendência ascendente, após o preço do café arábica ter...
As acções americanas abriram mistas Os pedidos de subsídio de desemprego caíram menos do que o esperado Nvidia...
As acções americanas abriram mistas Os pedidos de subsídio de desemprego caíram menos do que o esperado Nvidia...
O índice de referência alemão reagiu a um nível de Fibo importante após a tomada de lucros a curto prazo. Gráfico...
O índice de referência alemão reagiu a um nível de Fibo importante após a tomada de lucros a curto prazo. Gráfico...
O número de americanos a pedirem o subsídio de desemprego foi de 0,268 milhões na semana que terminou a 13 de Novembro, em comparação...
O número de americanos a pedirem o subsídio de desemprego foi de 0,268 milhões na semana que terminou a 13 de Novembro, em comparação...
O Grupo Alibaba (BABA.US) ADR caiu mais de 5% no pré-mercado depois do gigante chinês do comércio electrónico ter apresentado...
O Grupo Alibaba (BABA.US) ADR caiu mais de 5% no pré-mercado depois do gigante chinês do comércio electrónico ter apresentado...
O Banco Central da República da Turquia anunciou a última decisão de política monetária às 11:00 da manhã...
O Banco Central da República da Turquia anunciou a última decisão de política monetária às 11:00 da manhã...
A sessão europeia de ações é mista DE30 suspendeu as quedas A Continental cai após a...
A sessão europeia de ações é mista DE30 suspendeu as quedas A Continental cai após a...
A decisão de taxas do Banco Central da Turquia é o evento mais interessante de hoje para os traders de FX (11:00 am GMT). Espera-se...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador