URGENTE: O Nasdaq 100 recua após leitura abaixo do esperado do índice de Confiança do Consumidor do CB
Índice de Confiança do Consumidor dos EUA em fevereiro: 98,3 (estimativa: 102,5; anterior revisado: 105,3) Situação Atual:...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índice de Confiança do Consumidor dos EUA em fevereiro: 98,3 (estimativa: 102,5; anterior revisado: 105,3) Situação Atual:...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou...
Os contratos futuros de milho (CORN) na CBOT caem quase 1% hoje, estendendo a liquidação especulativa após a recente rolagem de...
Os contratos futuros do petróleo bruto WTI Texas (OIL.WTI) caem quase 1% hoje, testando o nível de US$ 70 por barril. Um dos principais fatores...
Os futuros dos EUA estão em queda, com o S&P 500 sendo impactado pela incerteza em torno das restrições impostas pelos EUA à...
Petróleo: Os Estados Unidos estão impondo novas sanções ao Irã com o objetivo de reduzir as exportações...
Os mercados de ações europeus apresentam um forte impulso positivo hoje, com 10 dos 11 principais índices em alta, liderados pelo...
Fatos: O ouro manteve uma trajetória de alta desde que rompeu a faixa de US$ 2.500–US$ 2.600 no final de 2024. Atualmente, está...
O ouro continuou sua impressionante ascensão nesta semana, tocando brevemente um recorde histórico de US$ 2.956,19 por onça antes...
04:00 - PIB Final da Alemanha Trimestre a Trimestre (QoQ): -0,2% (em linha com a previsão de -0,2%, dado anterior: -0,3%) Ano a Ano (YoY):...
Os mercados asiáticos caíram amplamente nesta terça-feira, com as ações de tecnologia liderando as perdas antes do...
Os lançamentos econômicos de hoje serão acompanhados de perto, à medida que os mercados lidam com as crescentes tensões...
Os índices dos EUA mostraram desempenho misto, com o S&P 500 subindo 0,1%, o Nasdaq 100 caindo 0,4%, e o Dow Jones Industrial Average adicionando...
A Apple anunciou hoje um ambicioso plano de investimento de US$ 500 bilhões, inteiramente baseado nos Estados Unidos. Não é segredo...
Os resultados da NVIDIA (NVDA.US) no Q4 FY25 serão um teste crucial para o mercado e para o setor de inteligência artificial. Embora a empresa...
As ações da Starbucks subiram 1,66% após a empresa anunciar a eliminação de 1.100 cargos de suporte corporativo, além...
O sentimento fraco da semana passada continua nesta nova semana. Os índices dos EUA abriram em queda após já terem registrado declínios...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
Os futuros dos EUA estão em alta, com o Russell 2000 liderando os ganhos, com uma alta de 0,8%. Em contraste, os futuros chineses operam em território...
Os setores automotivo, bancário e de defesa são os de melhor desempenho na sessão de hoje. O índice DAX da Alemanha no mercado...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador