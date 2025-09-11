Gráfico do dia - EURTRY (18.11.2021)
A decisão de taxas do Banco Central da Turquia é o evento mais interessante de hoje para os traders de FX (11:00 am GMT). Espera-se...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A decisão de taxas do Banco Central da Turquia é o evento mais interessante de hoje para os traders de FX (11:00 am GMT). Espera-se...
Os mercados europeus viram a sua abertura a ser flat Espera-se que a CBRT reduza as taxas 4 Discursos Fed programados Os...
Os mercados europeus viram a sua abertura a ser flat Espera-se que a CBRT reduza as taxas 4 Discursos Fed programados Os...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa. O S&P 500 caiu 0,26%, o Dow Jones baixou 0,58% e o Nasdaq fechou...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa. O S&P 500 caiu 0,26%, o Dow Jones baixou 0,58% e o Nasdaq fechou...
Gás Natural (NATGAS) Vamos começar a análise de hoje com o gás natural. Através do gráfico de 4...
Gás Natural (NATGAS) Vamos começar a análise de hoje com o gás natural. Através do gráfico de 4...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado do petróleo. Os inventários...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado do petróleo. Os inventários...
As ações da Greenvolt (GVOLT.PT) estão a ser negociadas em baixa durante a sessão de hoje e registam o 3º pior desempenho...
As ações da Greenvolt (GVOLT.PT) estão a ser negociadas em baixa durante a sessão de hoje e registam o 3º pior desempenho...
Índices norte-americanos registam perdas ligeiras Os resultados trimestrais da Lowe (LOW.US) e Target (TGT.US) superaram as expectativas do...
Índices norte-americanos registam perdas ligeiras Os resultados trimestrais da Lowe (LOW.US) e Target (TGT.US) superaram as expectativas do...
A taxa de inflação anual no Canadá subiu para 4,7% em Outubro de 4,4% em Setembro e em comparação com as previsões...
A taxa de inflação anual no Canadá subiu para 4,7% em Outubro de 4,4% em Setembro e em comparação com as previsões...
O preço do milho tem subido acentudamente ao longo da semana passada e voltou aproximar-se dos máximos anteriores, depois do Departamento...
O preço do milho tem subido acentudamente ao longo da semana passada e voltou aproximar-se dos máximos anteriores, depois do Departamento...
Índices permanecem mistos DE30 atinge novos máximos perto dos 16.280 pts As ações da Siemens Healthineers...
Índices permanecem mistos DE30 atinge novos máximos perto dos 16.280 pts As ações da Siemens Healthineers...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador