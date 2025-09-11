Oportunidade de negociação - ouro
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O ouro continua a recuperar terreno e já valorizou mais de 7%, quando comparamos com o seu desempenho ao longo dos trimestres anteriores,...
O ouro continua a recuperar terreno e já valorizou mais de 7%, quando comparamos com o seu desempenho ao longo dos trimestres anteriores,...
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatório do IPC no Canadá referente ao mês de Outubro e declarações...
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatório do IPC no Canadá referente ao mês de Outubro e declarações...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em alta. S&P 500 ganhou 0,39% e recuperou perto dos 4.700 pts...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em alta. S&P 500 ganhou 0,39% e recuperou perto dos 4.700 pts...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par cambial AUDUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par cambial AUDUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
Hoje foi um dia negro para a bolsa portuguesa que caiu mais de 2% e não conseguiu acompanhar a tendência de alta dos pares europeus. O...
Hoje foi um dia negro para a bolsa portuguesa que caiu mais de 2% e não conseguiu acompanhar a tendência de alta dos pares europeus. O...
A Ross Stores é uma cadeia de lojas americana de "desconto". É das lojas com mais sucesso nos EUA, atrás das empresas TJX....
A Ross Stores é uma cadeia de lojas americana de "desconto". É das lojas com mais sucesso nos EUA, atrás das empresas TJX....
Vendas a retalho aumentaram 1.7% em Outubro Vendas a retalho subjacentes aumentaram 1.6% As vendas a retalho nos EUA aumentaram 1,7% M/M...
Vendas a retalho aumentaram 1.7% em Outubro Vendas a retalho subjacentes aumentaram 1.6% As vendas a retalho nos EUA aumentaram 1,7% M/M...
Os dados das vendas a retalho dos EUA para Outubro foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se melhor do que o esperado e causou...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador