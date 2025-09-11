O dólar americano volta a ganhar força após os dados otimistas sobre as vendas a retalho
Os dados das vendas a retalho dos EUA para Outubro foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se melhor do que o esperado e causou...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Petróleo Os membros da OPEP - Arábia Saudita, Omã e Emiratos Árabes Unidos - não vêem necessidade de trazer...
As criptomoedas são a classe de ativos a registar o pior desempenho durante a sessão europeia de hoje. Os cripto ativos estão a ser...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 aproxima-se dos 16,200 pts area A RWE planeia gastar 50 mil milhões...
O euro continua a ser negociado sob pressão vendedora, com o EURUSD a dar continuidade às perdas da última sessão. O par cambial...
A sessão de hoje está a revelar-se negativa para o mercado das criptomoedas, com algumas moedas a caírem mais de 7% até ao...
Índices europeus permanecem estáveis Vendas a retalho serão divulgadas às 13:30 Declarações...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem perto dos níveis de sexta-feira. Dow Jones e Nasdaq caíram...
A economia chinesa mostrou sinais de estabilização em Outubro, com as vendas a retalho e a produção industrial a recuperarem...
