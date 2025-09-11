O impulso do crédito chinês está a diminuir
A economia chinesa mostrou sinais de estabilização em Outubro, com as vendas a retalho e a produção industrial a recuperarem...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
We have recently witnessed a recovery in the US dollar against major currencies pairs, with special attention to the EUR/USD. Technical Analysis - Daily...
Recentemente temos assistido a uma recuperação do dólar americano face aos principais pares cambiais, com especial atenção...
A actualização na rede Bitcoin melhora a privacidade e segurança do token A SEC rejeita o ETF de Bitcoin da VanEck Ethereum...
A maioria das grandes empresas americanas já apresentou os resultados do 3º trimestre deste ano. Em termos de calendário de earnings...
Índices europeus seguem mistos DE30 permanece preso no range entre os 16,065-16,110 pts Airbus consegue fechar um novo acordo...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO NOVO HORÁRIO! O maior...
Arranca hoje o período de subscrição das obrigações da Mota-Engil e estarão disponíveis para os investidores...
Os metais industriais registam pior desempenho entre as várias classes de commodities no início desta nova semana. O sentimento...
Índices europeus mantêm-se flat Dados de segundo nível serão divulgados sobre a economia dos EUA e na Europa Tyson...
