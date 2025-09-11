Calendário económico: Início de semana calmo
Índices europeus mantêm-se flat Dados de segundo nível serão divulgados sobre a economia dos EUA e na Europa Tyson...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus mantêm-se flat Dados de segundo nível serão divulgados sobre a economia dos EUA e na Europa Tyson...
A maior parte dos índices asiáticos estiveram a ser negociados em alta durante esta madrugada. Kospi, S&P/ASX 200 e Nikkei registaram...
A maior parte dos índices asiáticos estiveram a ser negociados em alta durante esta madrugada. Kospi, S&P/ASX 200 e Nikkei registaram...
A sessão de hoje está a ser marcada pela recuperação do otimismo no mercado, com o PSI-20 a registar ganhos ligeiros (0,2%). Embora...
A sessão de hoje está a ser marcada pela recuperação do otimismo no mercado, com o PSI-20 a registar ganhos ligeiros (0,2%). Embora...
A Johnson & Johnson (JNJ.US) anunciou, em comunicado, que pretende dividir-se em duas empresas, tratando separadamente da produção...
A Johnson & Johnson (JNJ.US) anunciou, em comunicado, que pretende dividir-se em duas empresas, tratando separadamente da produção...
As acções sobem antes do fim-de-semana O índice Dow Jones recupera, apoiado por um aumento das acções...
As acções sobem antes do fim-de-semana O índice Dow Jones recupera, apoiado por um aumento das acções...
O sentimento no mercado acionista manteve-se positivo esta semana, mesmo apesar das preocupações crescentes com a inflação....
O sentimento no mercado acionista manteve-se positivo esta semana, mesmo apesar das preocupações crescentes com a inflação....
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDCAD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDCAD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes...
Índices europeus permanecem mistos DE30 em máximos históricos Ações da Deutsche Telekom (DTE.DE) disparam após...
Índices europeus permanecem mistos DE30 em máximos históricos Ações da Deutsche Telekom (DTE.DE) disparam após...
O par AUDUSD caiu drasticamente esta semana, uma vez que o dólar americano recuperou fortemente contra as principais moedas depois de ter sido divulgado...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador