Gráfico do dia - AUDUSD
O par AUDUSD caiu drasticamente esta semana, uma vez que o dólar americano recuperou fortemente contra as principais moedas depois de ter sido divulgado...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus mantêm-se mistos Dados realizados pela Universidade de Michigan em destaque Os mercados europeus permanecem lateralizados...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações mistas. O S&P 500 ganhou 0,06%, o Dow Jones caiu 0,44% e o Nasdaq adicionou...
A sessão de hoje revelou-se relativamente estável para a maior parte dos índices das blue chips europeias, apesar das preocupações...
O índice de referência alemão continua a ser negociado em range, apesar dos esforços dos compradores. Gráfico diário...
O preço do ouro quebrou ontem uma importante zona de resistência perto dos 1833, depois da divulgação dos dados sobre a inflação...
• Ações da Rivian Automotive Inc (RIVN.US) disponíveis na XTB • Um dos IPOs mais aguardadas este ano Rivian...
A maior parte dos índices europeus etão a ser negociados em baixa DE30 recuperou perto dos 16000 pontos e atingiu novos ATH, perto dos...
DOGECOIN tem vindo a ser negociado de forma lateralizada há já algum tempo. Apesar da enorme recuperação em alta da Bitcoin...
Os índices europeus permanecem mistos Hoje celebra-se o Dia dos Veteranos nos EUA - os mercados de ações dos EUA estarão...
