Calendário económico: Bolsas em Wall Street estarão abertas apesar de ser feriado no país
Os índices europeus permanecem mistos Hoje celebra-se o Dia dos Veteranos nos EUA - os mercados de ações dos EUA estarão...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices europeus permanecem mistos Hoje celebra-se o Dia dos Veteranos nos EUA - os mercados de ações dos EUA estarão...
O relatório do IPC ontem apresentou o maior nível de inflação nos EUA desde 1990 e provocou fortes reações...
O relatório do IPC ontem apresentou o maior nível de inflação nos EUA desde 1990 e provocou fortes reações...
O índice de preços ao consumidor (IPC) nos Estados Unidos atingiu máximos de 1990 A energia, o alojamento e os...
O índice de preços ao consumidor (IPC) nos Estados Unidos atingiu máximos de 1990 A energia, o alojamento e os...
A sessão de hoje está a ser marcada pelos recentes dados sobre a inflação nos EUA que têm provocado uma grande agitação...
A sessão de hoje está a ser marcada pelos recentes dados sobre a inflação nos EUA que têm provocado uma grande agitação...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
US100 Vamos começar a análise de hoje com o índice tecnológico americano - Nasdaq-100 (US100). Através do gráfico...
US100 Vamos começar a análise de hoje com o índice tecnológico americano - Nasdaq-100 (US100). Através do gráfico...
O tão aguardado relatório do IPC sobre a inflação americana para Outubro acaba de ser divulgada e mostrou uma forte aceleração...
O tão aguardado relatório do IPC sobre a inflação americana para Outubro acaba de ser divulgada e mostrou uma forte aceleração...
A inflação nos EUA excedeu os 6%, o que aumenta as hipóteses de novas intervenções por parte da Fed. O ouro continua...
A inflação nos EUA excedeu os 6%, o que aumenta as hipóteses de novas intervenções por parte da Fed. O ouro continua...
As ações da Tesla (TSLA.US) afundaram quase 12% durante a sessão de terça-feira, sendo esta a maior queda diária...
As ações da Tesla (TSLA.US) afundaram quase 12% durante a sessão de terça-feira, sendo esta a maior queda diária...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador