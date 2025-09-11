Oportunidade de negociação - Ouro
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus permanecem mistos DE30 quebrou abaixo da marca dos 16.000 pts, mas os compradores conseguiram recuperar o controlo...
Os índices de Wall Street quebraram a série de ganhos ontem com o S&P 500 a terminar em terreno negativo pela primeira vez em 9...
Índices europeus permanecem flat Relatório do IPC de Outubro em destaque Resultados trimestrais da Walt Disney e Beyond...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa com o setor tecnológico a ser pressionado pela queda de 12%...
A Morgan Stanley emitiu uma recomendação para negociar o par EURCAD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
O preço da Litecoin (conhecida também como a "digital silver") chegou a valorizar perto dos 20% durante a sessão de hoje...
As ações da Altri (ALTR.PT) estão hoje a ser negociadas em terreno negativo, desvalorizando cerca de 0,5% até ao momento. Apesar...
Os preços ao produtor nos EUA aumentaram para 8,6% em Outubro de 8,3% no mês anterior e abaixo das expectativas do mercado de 8,7%. Os...
Petróleo A Saudi Aramco aumentou os preços de todos os tipos de crude para entrega em Dezembro na Ásia. O aumento foi maior...
