Nasdaq no radar (24.02.2025)
Fatos: Apesar do aumento das tensões geopolíticas e econômicas, os índices dos EUA permanecem próximos de suas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Fatos: Apesar do aumento das tensões geopolíticas e econômicas, os índices dos EUA permanecem próximos de suas...
Nesta semana, aguardamos o ponto alto da temporada de resultados das Big Techs, com o relatório financeiro da Nvidia (NVDA.US), programado para...
A falta de surpresas nas eleições do Bundestag alemão permitiu que o EURUSD respirasse aliviado. O par de moedas subiu brevemente...
06:00 - Alemanha – Expectativas de Negócios (fevereiro): Atual: 85,4 Previsão: 85,2 Anterior: 84,2 06:00 - Alemanha...
07:00 AM GMT-3, Zona do Euro – Dados de Inflação de Janeiro: CPI: atual 2,5% a/a; previsão 2,5% a/a; anterior 2,4% a/a; CPI:...
As eleições para o Bundestag no domingo trouxeram um resultado claro: o novo Chanceler da Alemanha será Friedrich Merz, e a chamada...
Os futuros dos índices dos EUA indicam ganhos em torno de 0,1% a 0,2% na abertura de hoje. Wall Street encerrou a semana passada com uma correção...
O calendário econômico de segunda-feira continua relativamente leve em comparação com os vários indicadores de inflação,...
Atualmente, o principal tema é a guerra em andamento na Ucrânia e o agravamento das relações políticas com a Europa....
A Amazon continua sendo uma líder global em comércio eletrônico, computação em nuvem e publicidade digital. Sua divisão...
No último dia de negociação da semana, estamos presenciando uma forte venda no mercado de ações. Os principais índices...
12:00 PM, Estados Unidos - Relatório de Inflação da Universidade de Michigan para Fevereiro: Michigan Condições...
11:45 AM, Estados Unidos - Dados do PMI de Fevereiro: S&P Global PMI Composto: atual 50,4; anterior 52,7 S&P Global PMI de Serviços:...
Abertura do mercado americano ao vivo - 21/02/2025 | XTB ___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado...
Fatos: A inflação no Japão acelerou em janeiro, com o índice de núcleo do CPI subindo 3,2% em relação...
Os mercados globais operam com ganhos no último dia útil da semana, com um forte impulso das tecnológicas na Ásia e um ambiente...
Os mercados europeus apresentam tendência majoritariamente positiva, com FRA40 (+0,54%) e W20 (+0,38%) liderando os ganhos, enquanto SUI20 (-0,14%)...
05:15 AM, França - Dados do PMI de Fevereiro: HCOB França PMI Industrial: atual 45,5; previsão 45,3; anterior 45,0 HCOB França...
Os principais dados divulgados hoje trarão insights sobre a atividade econômica global, com destaque para os PMIs preliminares de fevereiro,...
O Índice Hang Seng disparou hoje, registrando seu maior ganho diário dos últimos meses, à medida que as ações...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador