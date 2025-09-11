Ações dos CTT pressionam o PSI-20
As ações dos CTT caem mais de 9% na sessão de hoje depois da empresa ter apresentado os seus resultados trimestrais. Os resultados...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações dos CTT caem mais de 9% na sessão de hoje depois da empresa ter apresentado os seus resultados trimestrais. Os resultados...
Índices norte-americanos atingem novos máximos Relatório do NFP ultrapassa as expectativas dos analistas Ações...
A economia americana acrescentou 531k empregos em Outubro, em comparação com o aumento de 194k em Setembro e acima das expectativas do mercado...
Os índices Europeus e os futuros dos EUA estão a ser negociados em terreno positivo antes da publicação dos dados sobre o mercado...
Embora a publicação dos EUA seja um pouco menos relevante do que o habitual, uma vez que a Fed já anunciou o início do tapering,...
Índices europeus seguem em baixa DE30 permanece perto da marca dos 16.000 pts Ações da Varta mergulha...
O USDCAD é um dos pares que se espera que se torne mais volátil durante a sessão de hoje. Os relatórios sobre o mercado de...
Índices europeus seguem a registar perdas ligeiras Espera-se que o relatório do NFP apresente um crescimento de 450 mil postos...
